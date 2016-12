5 aprile 2015 Calcio, terrore in Turchia: spari contro il pullman del Fenerbahce a Trebisonda Alcuni uomini hanno fatto fuoco contro il mezzo che trasportava i giocatori provocando il ferimento dell'autista: le sue condizioni sarebbero gravi Tweet google 0 Invia ad un amico

18:28 - Il pullman del Fenerbahce, club di calcio turco, è stato incredibilmente assaltato da un gruppo armato. Attimi di vera paura, con i giocatori che stavano rientrando dalla trasferta vittoriosa 5-1 sul campo del Rizespor, a Trebisonda. Alcuni uomini hanno fatto fuoco contro il mezzo che trasportava i giocatori provocando il ferimento dell'autista, le cui condizioni sarebbero gravi. Prime ipotesi: sarebbero coinvolti tifosi del Trabzonspor, club rivale.

L'aggressione è avvenuta su una strada nei pressi di Trebisonda, sul Mar Nero, dove il Fenerbahce aveva appena battuto per 5-1 il Caykur Rizespor a Rize. Il pullman trasportava 40 persone fra giocatori e staff ed era diretto verso l'aeroporto della città per imbarcarsi per Istanbul.



Nei filmati mostrati dalle tv turche si scorgono almeno tre fori di proiettile sul parabrezza del mezzo e tracce di sangue dell'autista ferito. In alcune immagini si vede l'autista che sanguina dalla testa mentre cerca aiuto. I portavoce del Fenerbahce hanno confermato che l'autista è stato trasportato in ospedale e che nessun altro è rimasto ferito.



Il club chiede la sospensione della Super Lig. In una dichiarazione sul sito ufficiale si legge: "Noi riteniamo che finché questo attacco non sarà risolto in un modo che soddisfi il Fenerbahce e l'opinione pubblica, sia inevitabile una sospensione del campionato. E' stato sparso del sangue e il calcio è stato zittito. Trovare e punire i colpevoli e' di vitale importanza per il Fenerbahce". L'attacco è stato condannato, fra gli altri, dal presidente Recep Tayyip Erdogan e dalla Federcalcio turca.