Calci a migranti, aperta inchiesta

La procura ungherese ha aperto formalmente un'inchiesta a carico di Petra Laszlo, l'operatrice licenziata dall'emittente N1tv - vicina al partito di estrema destra Jobbik - per aver preso a calci due migranti, una bambina e un uomo con il figlio in braccio. L'accusa è quella di oltraggio, ma potrebbe scattare anche quella di "violenza". In questo caso la donna potrebbe rischiare fino a cinque anni di carcere.