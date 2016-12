Calcagno-Pollicardo, sollievo Colle

Il Presidente della Repubblica Mattarella ha espresso grande sollievo per il rientro in patria di Filippo Calcagno e Gino Pollicardo, i due tecnici italiani liberati in Libia dopo un sequestro durato diversi mesi. Il Capo dello Stato ha poi inviato un messaggio ai familiari di Salvatore Failla e Fausto Piano, i due ostaggi rimasti invece uccisi a Sabrata, per far pervenire loro il suo profondo cordoglio per la tragica morte dei loro congiunti.