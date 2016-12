Calcagno e Pollicardo rientrati in Italia La moglie di Failla: "Lo Stato ha fallito"

Moglie Failla: "Mi devono delle spiegazioni" - "Sono felice per loro che sono rientrati a casa a riabbracciare i loro cari - dichiara Rosalba, vedova di Failla -. Noi questa fortuna non l'abbiamo avuta. Mi fa stare male però che la liberazione sia avvenuta a 24 ore di distanza. Non è arrivata nessuna spiegazione sulla morte di mio marito. Devono capire, ma la spiegazione me la devono e lo devono a Salvo".



"Lo Stato ha fallito" - "Non voglio le condoglianze - continua la donna - dovevano riportarmelo vivo. Dovevano fare il possibile. Lo Stato ha fallito. Perché mi sta riportando mio marito in una bara". La moglie di Failla si rivolge poi al Capo dello Stato, Sergio Mattarella: "Non ha valore per me il suo messaggio. Mi dispiace dirlo. Non vale niente. Non mi tocca".



Tempi incerti per il rientro delle salme - "Spetta al Procuratore generale libico, insediato a Tripoli, il compito di decidere quando i due corpi saranno restituiti all'Italia". Lo ha chiarito il direttore del dipartimento media stranieri del governo di Tripoli, Jamal Zubia. "Non posso aggiungere altro", ha aggiunto in merito a domande sulle procedure per il rimpatrio delle salme e sull'eventuale esame autoptico.