Calca alla fine di un concerto in Australia, 60 persone ferite

Circa 60 persone sono rimaste ferite nella calca della folla che stava lasciando un concerto nello stato australiano di Victoria. L'incidente è avvenuto al "Falls music and arts festival". Nessuno si troverebbe in pericolo di vita, ma una ventina di persone sono state portate in ospedale con ferite gravi. L'organizzazione ha sospeso tutti gli eventi della giornata per permettere i soccorsi.