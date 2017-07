Calais, denuncia di Hrw: "Gas al peperoncino contro i migranti"

A Calais, durante lo sgombero della "Giungla" e nel corso degli scontri ormai divenuti quasi quotidiani con le forze dell'ordine, la polizia francese ha utilizzato "gas al peperoncino contro i migranti, adulti e bambini, anche mentre dormono o comunque in situazioni in cui non rappresentano una minaccia". A denunciarlo è un rapporto di Human Rights Watch. Secondo la Ong, ormai, l'"uso di sostanze chimiche da parte della polizia è quotidiano".