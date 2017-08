Cala il buio sul Kazakistan: il sole viene oscurato da una tempesta di sabbia

Sembra la nona piaga d'Egitto. Un'oscurità fitta avvolge una cittadina in Kazakistan in brevissimo tempo, azzerando la visibilità. Il motivo? Una tempesta di sabbia così intensa da oscurare persino il sole. Un'eclissi inaspettata e innaturale, addirittura impensabile nella sua rapidità, che ha suscitato stupore ma soprattutto panico negli abitanti. Un passante ha filmato la scena, permettendo di assistere a un fenomeno al quale altrimenti non si sarebbe potuto credere.