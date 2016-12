Cairo, condanna reporter Al jazeera

Tre giornalisti di Al Jazeera, l'australiano Peter Greste, l'egiziano-canadese Mohamed Fahmi e e il producer egiziano Baher Mohammed sono stati condannati in appello a 3 anni di carcere. La sentenza è stata emessa da un tribunale del Cairo. I giornalisti furono arrestati il 29 dicembre 2013 in un hotel, con l'accusa per aver diffuso "false informazioni" a favore dei Fratelli Musulmani e del deposto presidente Mohamed Morsi.