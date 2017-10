Cade elicottero in Messico, 7 militari morti e uno ferito

Sette militari sono morti e un altro è rimasto ferito nello schianto di un elicottero in Messico, nello stato settentrionale di Durango. Il velivolo, un Bell 412, era in missione di addestramento e aveva a bordo due piloti, un ufficiale e cinque soldati. L'incidente si è verificato, per cause ancora in corso di accertamento, nei pressi di El Salto, in una regione montuosa di Durango.