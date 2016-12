Caccia russo intercetta un jet americano sul Mar Nero

Il Pentagono ha denunciato che un caccia russo Su-27 ha intercettato in modo non sicuro per 19 minuti un aereo P-8A Poseidon della Marina Usa sul Mar Nero, volando a 10 piedi di distanza. Il ministero della Difesa russo ha spiegato che l'aereo americano non aveva il transponder in funzione e che si era avvicinato al confine meridionale russo due volte. Diversa la versione degli Usa, secondo cui il Poseidon aveva il transponder acceso.