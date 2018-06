Caccia russo abbattuto in Afghanistan nel 1987, dopo 30 anni ricompare il pilota

Il suo aereo era stato abbattuto in Afghanistan nel 1987 dalle truppe dei mujaheddin islamici. E da allora del pilota che era alla guida di quel caccia non si era saputo più nulla. L'uomo, dato per disperso, è ricomparso, tra la sorpresa di parenti e amici, e adesso vuole tornare in Russia .

La notizia viene raccontata da una fonte della "Battle brotherhood International charitable foundation of veterans" alla Tass. "Tutte le informazioni sul pilota - dice la fonte - sono state fornite alla Russia da rappresentanti degli Stati Uniti in presenza di membri del personale dell'ambasciata afghana in Russia, come parte delle attività della commissione russo-statunitense sui prigionieri di guerra e sulle persone scomparse".



Dubbi sull'identità dell'uomo - Sempre secondo "Battle brotherood", non è certa l'identità del soldato che, dice il numero due dell'associazione Vyacheslav Kalinin, potrebbe essere in Pakistan, dove sorgevano campi di prigionia afghani. Il quotidiano Kommersant ritiene che possa trattarsi di Sergey Pantelyuk, unico pilota sovietico disperso quell'anno in Afghanistan dopo l'abbattimento del suo aereo, mentre altre fonti, citate dalla Tass, fanno il nome di Aleksandr Morozov.