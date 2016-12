10 novembre 2014 Busto Arsizio: migliaia in fila per Amma, la santona indiana degli abbracci La tappa italiana del tour Embracing the World della 61enne indiana che ha stretto a sé più di 32 milioni di persone, fino a consumarsi una guancia Tweet google 0 Invia ad un amico

11:34 - Ha fatto degli abbracci la sua missione. Amma, santona indiana 61enne soprannominata Mata Amritanandamayi, finora ha abbracciato 32 milioni di persone e da fenomeno locale è diventata un personaggio famoso in tutto il mondo. Per tre giorni, dall’8 al 10 novembre il suo tour europeo “Embracing the World” fa tappa al Centro Congressi ed Esposizioni Malpensa Fiere di Busto Arsizio (VA). Tantissimi devoti attendono ore per un abbraccio di pochi secondi.

I primi abbracci – Amma è nata da un’umile famiglia di pescatori del Kerala. Quando era soltanto una bambina ha scoperto la sua vocazione e ha cominciato ad abbracciare spontaneamente le persone del suo villaggio per consolarle per il dolore fisico ed emotivo.



"Non li vedo come uomini o donne. Non vedo nessuno diverso da me stessa, questa e' la mia natura. Il dovere di un medico e' di curare i pazienti. Allo stesso modo il mi dovere e' consolare chi soffre", rispondeva Amma, a 14 anni, a chi criticava il suo eccessivo contatto con sconosciuti.



Guance consumate – Da allora Amma ha abbracciato così tante persone da avere una guancia più consumata dell’altra a causa del continuo sfregamento.



Ma l’opera di Amma non si limita agli abbracci. Con l’aiuto di migliaia di volontari, la santona ha ideato alcuni progetti per l’emancipazione della donna attraverso lo sviluppo scientifico-culturale, portati avanti dall’Università che porta il suo nome, e altri a sostegno della popolazione indiana, come l’adozione di 101 villaggi indiani per favorirne lo sviluppo economico e l’autosufficienza.



L’evento – Lo scorso anno 30.000 persone hanno avuto il privilegio dell’abbraccio. Secondo gli organizzatori del tour, quest'anno quel numero sarà ampiamente superato.



Gli aspiranti abbracciati devono munirsi di un biglietto che viene distribuito all’ingresso un’ora prima dell’inizio del programma. Esibendolo, è possibile incontrare la santona per l’agognato abbraccio.



Tantissimi fedeli di Amma si sono radunati a Busto Arsizio alle prime luci del giorno, aspettando per ore l’incontro con la santona.



"Ha un'energia che e' difficile da descrivere – spiega Francesca, una delle devote – Senti di essere amato profondamente. Dopo sei piu' leggero"."Ha qualcosa di magico - commenta Karol, arrivato dalla Slovenia - abbracciarla mi ha salvato la vita".