01:52 - L'ex presidente americano, George W. H. Bush, respira normalmente ma trascorrerà la sua settima notte in ospedale, dove è ricoverato da martedì. Lo afferma il portavoce Jim McGrath. "La respirazione del presidente Bush è tornata normale ma resterà al Houston Methodist Hospital questa notte in attesa dell'autorizzazione formale dai medici per tornare a casa", ha precisato McGrath.