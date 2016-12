Bus si schianta in Venezuela: almeno 11 morti e 14 feriti

Almeno undici persone sono morte e altre quattordici sono rimaste ferite in Venezuela, in seguito allo schianto di un bus nello Stato orientale di Bolivar, in Venezuela. Lo ha annunciato il ministro degli Interni, Nestor Reverol. Il bus si è capovolto mentre era in viaggio lungo una grande arteria stradale che collega Ciudad Bolivar a Santa Elena de Uairen, vicino al confine brasiliano. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente.