Bus precipitato,morti salgono a 20

E' salito a 20 il numero delle persone morte nell'incidente di un pullman avvenuto nello Stato di Veracruz in Messico. Lo hanno fatto sapere le autorità, aggiungendo che i feriti sono 25. Sul mezzo viaggiavano 45 persone, in gran parte calciatori dilettanti che andavano a Cordoba per disputare una partita. Il pullman è precipitato in burrone, finendo in un fiume.