Bus Erasmus, autista: "Mi dispiace"

"Lo siento, me he dormido", "Mi dispiace, mi sono addormentato". Lo avrebbe detto ai servizi di emergenza l'autista dell'autobus a bordo del quale viaggiavano le tredici vittime del tragico incidente avvenuto in Catalogna. Lo riferisce il quotidiano spagnolo "La Razon". L'uomo, di 63 anni, è indagato per tredici omicidi per "imprudenza". Intanto il governo catalano ha proclamato, per lunedì e martedì, due giorni di lutto.