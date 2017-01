Bus Catalogna, riaperte le indagini dopo il ricorso delle vittime

Il tribunale spagnolo di Amposta, in Catalogna, ha deciso di riaprire l'investigazione penale sull'incidente del bus Erasmus, in cui a marzo morirono 13 studentesse, tra cui 7 italiane. E' stato dunque accettato il ricorso contro l'archiviazione, presentato dalle famiglie delle vittime. Un nuovo giudice istruttore procederà a interrogare l'autista del bus, rimasto gravemente ferito nell'incidente, che non era stato sentito in precedenza.