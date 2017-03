Bus cade da un ponte, strage a Panama: almeno 15 morti e 50 feriti

Almeno quindici persone sono morte e altre cinquanta sono rimaste ferite a Panama, dove un autobus è caduto da un ponte. Il mezzo percorreva la via Bocas Del Toro che conduce alla città di Panama, quando, per cause che non sono ancora state chiarite, è caduto nel vuoto per dieci metri. Sul posto sono intervenuti molti mezzi di soccorso. Alcuni feriti sono stati trasferiti in ospedale in elicottero.