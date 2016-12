Burundi sull'orlo del caos

Il Burundi è sull'orlo del caos totale e rischia un bagno di sangue. Mentre per le strade della capitale Bujumbura si combatte e ci sono i primi morti, il presidente Pierre Nkurunziza, deposto mercoledì in un tentativo di golpe militare, si è rifatto vivo con un tweet, dicendo di essere rientrato in patria, mentre i militari a lui fedeli affermano di avere saldamente in pugno i punti strategici.