Burro contaminato,rischia ergastolo

BURRO D'ARACHIDI - 589 calorie in 100g

Un tribunale federale americano ha suggerito l'ergastolo per l'ex proprietario di un'azienda accusato di aver venduto in Georgia carichi di burro di arachidi nonostante fossero risultati positivi alla salmonella. Il 61enne Stewart Parnell, ex proprietario della Peanut Corporation of America, è già stato riconosciuto colpevole dopo che al burro di arachidi contaminato è stata imputata la morte di 9 persone. La sentenza è attesa per il 21 settembre.