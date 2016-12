Burkini, Famiglia Cristiana: "Divieto è una farsa pericolosa"

Affondo di Famiglia Cristiana sulla questione del burkini. "La Francia - scrive il giornale cattolico - vieta il burkini ma vende le armi ai sauditi. Il divieto dei francesi è non solo una farsa ma una farsa pericolosa". "Valls - aggiunge - dice che il burkini è incompatibile con i valori della Francia, ma per quattro petrodollari siamo pronti a dar via l'anima e altro. Continuiamo così, facciamoci del male".