La rinuncia al potere del presidente Blaise Compaoré è una richiesta "non negoziabile", afferma Benewendé Sankara, portavoce dell'opposizione in Burkina Faso. "Compaoré ci ha ingannati tutti per 27 anni, sta ancora cercando di ingannarci, di ingannare la gente", ha dichiarato Sankara. "E' da tanto che chiediamo le sue dimissioni: una richiesta che non è negoziabile" per l'opposizione, ha detto.