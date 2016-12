Burkina Faso, vertice a Ouagadougou

Sono attesi a Ouagadougou, capitale del Burkina Faso teatro di un golpe la scorsa settimana, i presidenti di Senegal, Togo, Benin e Nigeria, che martedì si sono riuniti ad Abuja per trovare una via d'uscita al colpo di Stato che ha portato al potere il generale Gilbert Diendere. Ai Paesi dell'Ecowas, Diendere ha detto di non voler diventare primo ministro, ma intanto i suoi soldati hanno il controllo di strade e piazze.