Burkina Faso, spari nella Capitale

Scontri a fuoco sono in corso a Ouagadougou, capitale del Burkina Faso, dopo l'arresto del presidente Michel Kafando e del primo ministro Isaac Zida da parte di militari che hanno fatto irruzione nel palazzo presidenziale mentre era in corso un consiglio dei ministri. Un reporter della Ap ha riferito che le sparatorie sono scoppiate in serata quando i soldati delle unità d'elite hanno cercato di disperdere la popolazione che era scesa in piazza.