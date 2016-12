Burkina Faso, slittano elezioni

Il premier del Burkina Faso, Isaac Zida, ha annunciato che le elezioni previste per l'11 ottobre saranno posticipate di alcune settimane dopo il fallito colpo di stato che lo scorso 16 settembre ha portato al potere per una settimana il generale Gilbert Diendere e gli uomini della Guardia presidenziale. In quell'occasione Zida e il presidente Michel Kafando vennero arrestati e poi liberati dai golpisti.