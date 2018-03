Un commando islamico ha tentato di assaltare l'ambasciata di Francia a Ouagadougou . Il blitz è stato sventato dai gendarmi burkinabè che proteggevano i locali e, come confermato da fonti francesi, "i quattro assalitori sono stati uccisi". Altri commando sarebbero in azione nella capitale. L'ambasciatore francese invita tutti a rimanere nelle proprie case finché non sarà ristabilito l'ordine.

I terroristi, che hanno attaccato l'ambasciata di Francia a Ouagadaougou senza riuscirci, sono poi penetrati nel quartier generale dello Stato maggiore delle Forze armate locali: lo riferiscono media francesi citando una fonte interna alla sede diplomatica., Parigi: Situazione ad ambasciata e' sotto controllo



Testimoni hanno parlato di sonore esplosioni udibili attorno al quartier generale. I terroristi sono usciti da un veicolo e hanno sparato sui passanti prima di puntare sull'ambasciata francese nel centro della capitale del Burkina Faso. Prima di dirigersi verso il quartier generale delle forze armate hanno sparato sull'edificio.



Parigi: "Situazione ad ambasciata è sotto controllo" - "La situazione" all'ambasciata di Francia e all'Istituto di cultura francese a Ouagadougou "è sotto controllo". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri di Parigi, Jean-Yves Le Drian, mentre il governo del Burkina Faso ha confermato gli attacchi contro l'ambasciata e lo Stato maggiore generale. Secondo una fonte dell'ambasciata francese interpellata da Le Monde, "il dispositivo di sicurezza ha impedito agli aggressori di entrare nel complesso dell'ambasciata".



In Burkina Faso negli ultimi mesi c'erano già stati stati assalti, soprattutto nel nord, al confine con il Mali, ma anche a Ouagadougou dove in agosto un attacco a un ristorante aveva causato 18 morti e 22 feriti. I morti di attacchi terroristici in Burkina Faso sono più di 80 dal 2015. Nel gennaio 2016 in particolare nella capitale vi era stato un attacco portato da tre giovani terroristi di Al Qaida nel Maghreb islamico (Aqmi) contro il bar "Capuccino" e l' Hotel "Splendid" uccidendo 30 persone.