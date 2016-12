Burkina Faso, opposizione in piazza

19:40 - L'opposizione e la società civile del Burkina Faso hanno rivolto un appello alla popolazione perché scenda in piazza domenica a Ouagadougou per chiedere una transizione democratica non gestita dai militari. L'appuntamento è in piazza della Nazione, nel centro della capitale, da dove lunedì erano cominciate le manifestazioni che hanno portato alla fine del regime del presidente Blaise Compaorè e alla sua fuga in Costa D'Avorio.