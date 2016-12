Burkina Faso, il golpe militare è riuscito Il colonnello Zida nuovo Capo dello Stato

1 novembre 2014 Burkina Faso, il golpe militare è riuscito

19:36 - Il numero 2 della guardia presidenziale, colonnello Isaac Zida, ha assunto le responsabilità di Capo dello Stato di transizione in Burkina Faso. "Assumo d'ora in poi le responsabilità di capo transitorio e di Capo dello Stato per assicurare la continuità dello Stato e una transizione democratica tranquilla", ha affermato il colonnello Zida, alla testa di un gruppo di giovani ufficiali, in un discorso televisivo.

Interrogato da un giornalista a proposito dell'ex presidente Compaorè, che ha lasciato il potere venerdì, e del generale Gilbert Diendere, suo capo di Stato maggiore particolare, il colonnello Zida, nuovo presidente transitorio, ha risposto: "Si trovano in un luogo sicuro, la loro integrità fisica e morale è assicurata".



Intanto l'opposizione e la società civile del Burkina Faso hanno rivolto un appello alla popolazione perché scenda in piazza domenica a Ouagadougou per chiedere una transizione democratica non gestita dai militari. L'appuntamento è in piazza della Nazione, nel centro della capitale, da dove lunedì erano cominciate le manifestazioni che hanno portato alla fine del regime del presidente Blaise Compaorè e alla sua fuga in Costa D'Avorio.