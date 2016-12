Burkina Faso, giallo sulla morte di un volontario italiano: dubbi sulle cause, forse è stato un omicidio

Un volontario italiano, Tonino Tonial , è morto in Burkina Faso in circostanze ancora da accertare. L'uomo di 66 anni, residente a Sedegliano (Udine), lavorava per l'associazione Pentalux , che aiuta i profughi Saharawi. Dopo il colpo di Stato la situazione nel Paese sembrava tranquilla. Tonial era tornato in Africa per motivi familiari: era sposato con una donna del posto. Potrebbe trattarsi di omicidio, forse politico o legato alla criminalità .

La Farnesina ha confermato il decesso. L'ambasciata d'Italia ad Abidjan (Costa d'Avorio), competente territorialmente, e il consolato onorario d'Italia in Burkina Faso, si sono immediatamente attivati e sono in stretto contatto con le autorità locali e la famiglia del connazionale, a cui sta prestando tutta l'attenzione necessaria. Dai primi accertamenti - riferisce la Farnesina - non risultano segni di violenza.



I volontari dell'associazione Pentalux, che da anni hanno attivi dei progetti per le popolazioni Saharawi in Burkina Faso e in Algeria, avevano in programma un viaggio proprio in Burkina Faso a metà mese per sviluppare un progetto di aiuto oftalmico. A dare la notizia della morte del 60enne alla moglie è stata l'autorità locale. E' stata la donna a riconoscere la salma.