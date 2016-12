Burkina Faso, due vittime francesi

Sono almeno due i francesi morti nell'attacco a Ouagadougou, in Burkina Faso. Lo riferisce BfmTv citando il ministero degli Esteri francese. "La situazione è più complessa di quanto sembrava in un primo momento. Per la tv locale i morti sono 33 mentre 57 i feriti", afferma il vescovo di Pinerolo, monsignor Pier Giorgio Debernardi, da poco rientrato in Italia dal Paese africano. Alloggiava in un albergo vicino allo Splendid.