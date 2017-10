Bundestag: Wolfgang Schaeuble eletto presidente

Il regolamento del Bundestag prevede inoltre l'elezione di sei vicepresidenti, così che ogni gruppo parlamentare abbia il suo rappresentante nel "Praesidium". C'è grande attesa sul nome del rappresentante di Alternative fuer Deutschland, che esordisce nella camera bassa con 92 deputati.



E mentre dentro l'ex mastino dell'Eurogruppo veniva eletto presidente, fuori dal parlamento il pareggio di bilancio ha preso corpo in una foto in cui tutti gli ex collaboratori di Schaeuble hanno disegnato un gigantesco zero nel cortile del dicastero delle Finanze (mantra di 12 anni in servizio a guardia del bilancio).