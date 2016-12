Bulgaria vara legge antiterrorismo: ampi poteri alle forze armate

Il parlamento bulgaro ha approvato la legge antiterrorismo che garantisce al governo ampi poteri per prevenire e combattere eventuali attentati. In caso di emergenza, la polizia avrà la licenza di accedere alla proprietà privata. Potrà inoltre sospendere l'accesso a internet, confiscare i documenti e limitare la libertà di muoversi alle persone sospette. Ampi poteri anche alle altre forze armate, in particolare su fermi e perquisizioni.