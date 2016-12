Bulgaria,si vota per amministrative

Si vota domenica in Bulgaria per le elezioni amministrative, abbinate per la prima volta con un referendum sul voto elettronico. Alle urne sono chiamati 6.363.000 bulgari. Le elezioni si svolgeranno in 3.192 comuni, i candidati a sindaco e consigliere comunale sono 42.702 in totale, per 71 partiti e tre coalizioni. Secondo gli ultimi sondaggi, nelle grandi città vincerebbero i candidati del partito conservatore Gerb del premier Boyko Borissov.