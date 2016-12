Bulgaria, ritrovato il deposito segreto dei falsari di euro

Le autorità bulgare hanno sequestrato oltre 13 milioni di euro in banconote false. Nel darne notizia i media locali hanno precisato che gran parte del denaro falso, in banconote da 500 euro, è stato rinvenuto dai sommozzatori sul fondo di un lago artificiale nel sud della Bulgaria, nascosto a ridosso di una diga. La polizia è riuscita a scoprire il denaro contraffatto dopo le ammissioni fatte da uno dei falsificatori tratto in arresto.