Bulgaria, presidenziali: il socialista Rumen Radev vince con il 58%

L'ex militare Rumen Radev ha vinto le elezioni presidenziali in Bulgaria. Secondo gli exit poll, il candidato socialista ha ottenuto il 58% dei voti, superando la filo-governativa Tsetska Tsacheva (35%). Il premier conservatore Boyko Borissov, che in campagna elettorale aveva più volte parlato di un suo passo indietro in caso di sconfitta della Tsacheva, ha annunciato le sue dimissioni. "E' stata una grande sconfitta per il nostro partito", ha detto.