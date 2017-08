Bulgaria, maxi tamponamento: coinvolte 40 auto, 30 i feriti

Un colossale tamponamento a catena è avvenuto in Bulgaria sull'autostrada Trakia che collega la capitale Sofia e la città di Burgas sul Mar Nero. Nei pressi di Ihtiman si sono scontrate una dietro l'altra ben quaranta automobili. I feriti nell'incidente sono trenta, tre dei quali in pericolo di vita. Secondo la polizia stradale la causa è stata la nebbia, combinata con il fumo proveniente da una discarica in fiamme e l'alta velocità delle auto.