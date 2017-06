Bulgaria, elicottero militare precipita in mare: un morto

Un elicottero della marina militare bulgara è precipitato nelle acque del Mar Nero durante un'esercitazione: il comandante del velivolo è morto in ospedale per le ferite riportate, mentre gli altri due uomini dell'equipaggio sono rimasti feriti ma non gravemente. In una nota il ministero della Difesa ha reso noto che sono in corso ispezioni e indagini per accertare la causa dell'incidente.