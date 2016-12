Bulgaria, aperte le urne per il ballottaggio presidenziale

In Bulgaria si sono aperte le urne per il ballottaggio delle presidenziali, che vede favorito il candidato dell'opposizione socialista Rumen Radev. Una sua eventuale vittoria potrebbe portare a una crisi di governo. Il premier conservatore Boyko Borissov ha infatti detto a più riprese che in caso di sconfitta del candidato di governo si dimetterà. Gli elettori sono poco più di 6,8 milioni su una popolazione di circa 7,1 milioni di abitanti.