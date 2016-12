Bulgaria alle urne, 21 candidati in lizza per le presidenziali

Bulgaria al voto per l'elezione del nuovo presidente, un voto abbinato per la prima volta ad un referendum sull'ordinamento politico del paese. Le elezioni si svolgono sullo sfondo di turbolenze sociali causate dalla povertà, dalla dilagante corruzione e dall'insoddisfazione popolare per il numero di migranti che entrano nel Paese dalla Turchia. Gli elettori dovranno scegliere tra ben 21 candidati.