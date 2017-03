Bulgaria al voto per le elezioni politiche anticipate, con conservatori e socialisti in testa nei sondaggi. Il voto vede la partecipazione di 13 partiti, 9 coalizioni e 21 comitati d'iniziativa. Le urne si sono aperte alle 7 locali (le 6 italiane) e chiuderanno alle 20 (le 19 in Italia); subito dopo saranno diffusi gli exit poll. Gli elettori sono oltre 6,8 milioni su una popolazione di 7,5 milioni di abitanti.