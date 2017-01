Bufera su Charlie Sheen per un post: "Dio, come prossimo prenditi Trump"

Charlie Sheen: "Dio, prenditi Trump" 1 di 3 Twitter Twitter Charlie Sheen: "Dio, prenditi Trump" 2 di 3 Afp Afp Charlie Sheen: "Dio, prenditi Trump" 3 di 3 Italy Photo Press Italy Photo Press Charlie Sheen: "Dio, prenditi Trump" leggi dopo slideshow ingrandisci

"Caro Dio, il prossimo sia Trump, ti prego", ha scritto Sheen, che pure si è di recente proclamato repubblicano, attirandosi l'ira dei conservatori.



Sheen non è stato comunque l'unico ad attirarsi gli strali della destra per aver usato la coincidenza della raffica di lutti nel mondo dello spettacolo per attaccare Trump: "La morte arriva in tre: George Michael, Carrie Fisher, l'integrita' della stanza Ovale", aveva infatti twittato anche Alec Baldwin.