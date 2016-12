Budapest, mille migranti in marcia

Sono circa un migliaio, secondo la Bbc, i migranti che si sono messi nuovamente in cammino dalla stazione ferroviaria Keleti di Budapest verso il confine con l'Austria. Intanto nella stazione ungherese è cambiata la condotta verso i profughi. Fino a venerdì veniva impedito l'accesso ai treni internazionali a tutti coloro che non avevano documenti e permessi, mentre ora è consentito acquistare il biglietto anche per le destinazioni vicino al confine.