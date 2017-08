Buckingham Palace, aggressore aveva "spada" di un metro e ha gridato Allah Akbar

L'uomo era stato fermato su una rotatoria del Mall, il viale monumentale che parte dai cancelli del palazzo reale, perché i poliziotti avevano notato nella sua automobile un "grosso coltello". Quando gli agenti si sono presentati per far scendere l'uomo dalla macchina e fermarlo, questi ha reagito, ferendone due lievemente alle braccia.



Il 26enne è stato arrestato per aggressione e lesioni personali. La polizia londinese sta trattando il caso come un atto di terrorismo ma, ha fatto sapere, non esclude al momento che possa trattarsi anche del gesto di un folle .