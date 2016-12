Bucarest, modella 25enne: "Il mio fidanzato mi ha tradito con il suo compagno di cella"

"Mi tradiva con il suo compagno di cella e per questo l'ho lasciato". A parlare è la sexy modella romena Madalina Secuianu, 25 anni, che spiega il perché ha deciso di scaricare il fidanzato. L'uomo, Rustem Chirila, era stato arrestato per aver rapinato un rappresentante di gioielli ed era finito in carcere a Bucarest. "Non potevo credere che io per due anni gli ero rimasta fedele, mentre lui perfino in prigione non c'era riuscito", ha raccontato.