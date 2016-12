Bruxelles,terminal Zavendem stabile

L'autorità aeroportuale di Bruxelles ha confermato che lo scalo di Zaventem, teatro martedì di una doppia esplosione innescata da attentatori suicidi jihadisti, è "stabile". "Questa prima, provvisoria analisi mostra che entrambi, l'edificio principale e il connettore dove sono controllati bagaglio e passeggeri, sono stabili", si legge in un comunicato. La società intende allestire check-in temporanei per far ripartire il traffico aereo.