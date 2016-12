Bruxelles, telefonata annuncia bomba: evacuata la redazione de "Le Soir"

20:23 - E' stato identificato un possibile sospetto autore della telefonata di minacce al quotidiano belga "Le Soir": si tratta di Thierry Carreyn, ex tipografo 53enne, che nel 1999 aveva messo una bomba davanti alla sede del partito xenofobo di estrema destra Vlaams Blok, oggi Vlaams Belang. La redazione era stata fatta evacuare dopo che si minacciava di far esplodere una bomba per la copertura svolta dalla redazione degli attentati terroristici a Parigi.

La redazione del giornale ha ricevuto una telefonata di minacce poco dopo le 14.30, in concomitanza con l'inizio della marcia cittadina in solidarietà con quella di Parigi, secondo quanto riferisce lo stesso quotidiano sul suo sito.



"Esploderà tutto nella vostra redazione. Voi non ci prendete sul serio", ha detto l'autore della telefonata che ha detto di appartenere "all'estrema sinistra", criticando il quotidiano per la copertura fatta della strage terroristica di Charlie Hebdo che "nutre l'estrema destra".



Tutto l'edificio, situato nella rue Royale, a due passi da Parlamento, sede di governo e ministeri e del Palazzo reale, è stato evacuato, così come per precauzione anche la tipografia fuori Bruxelles che stampa il quotidiano.



Attentato al giornale tedesco Hamburger Morgenpost - Il giornale tedesco Hamburger Morgenpost è stato preso di mira da sconosciuti che hanno appiccato il fuoco negli archivi del quotidiano. La polizia ha arrestato due uomini. Non si conoscono i motivi del gesto, che potrebbe però essere legato all'attacco a Charlie Hebdo: dopo l'attentato terroristico il quotidiano tedesco aveva pubblicato alcune caricature di Maometto apparse sul settimanale francese.