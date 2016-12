Bruxelles, scoperto il covo di SalahProcura:"Si teme attentato 15 gennaio"

Le cinture esplosive utilizzate dagli attentatori di Parigi per compiere le stragi del 13 novembre sono state fabbricate in un appartamento di Schaerbeek, quartiere di Bruxelles, in Belgio. Lo rende noto la Procura federale. Gli inquirenti ritengono che nell'abitazione, affittata da un sospetto attualmente in custodia, abbia trovato ospitalità, subito dopo l'attentato, il ricercato Salah Abdeslam.