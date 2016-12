Bruxelles, sale numero dei feriti

E' salito a 300 feriti il bilancio dei feriti, ritenuto tuttavia ancora provvisorio, degli attentati di martedì a Bruxelles. Il dato è stato fornito dal ministro della Salute belga, Maggie De Block. Quattro persone non sono ancora state identificate perché in coma (farmacologico o meno). In tutto sono 150 le persone ancora ricoverate, di cui 61 in terapia intensiva.