Bruxelles,rilasciati i due sospetti

I due fermati dopo la sparatoria di Forest sono stati rilasciati. Lo ha comunicato la Procura belga. "La persona piantonata in ospedale così come la persona presa per essere interrogata in seguito alla perquisizione alla Chaussèe di Neerstal sono state rimesse in libertà", ha affermato la Procura. Sono quindi sempre in fuga le due persone che erano nell'appartamento della sparatoria. Il governo ha deciso di tenere allerta 3 in tutta la capitale.