Bruxelles, re Belgio: attacchi vili

Il re del Belgio, Filippo, si è rivolto alla nazione per pochi minuti in diretta tv definendo "vili e odiosi" gli attentati avvenuti a Bruxelles. "Di fronte a questa minaccia continueremo a rispondere insieme con fermezza, calma e dignità. Manteniamo la fiducia in noi stessi, questa fiducia e' la nostra forza", ha dichiarato il sovrano.